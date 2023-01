Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Schwäbisch Hall (ots)

Bereits am Donnerstag zwischen 14.30 und 20.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Michaelstraße ein. Der oder die Täter schlichen sich in das Mehrfamilienhaus ein, brachen eine Wohnungstür auf und entwendeten aus einem Schrank einen 20x20 cm großen Safe. Das Fehlen des Safes bemerkte der Geschädigte erst im Laufe des Freitags und erstattete Anzeige. Die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, sucht nun Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen im tatrelevanten Zeitraum machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell