POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Brand

Aalen - Wasseralfingen: Mit Auto gegen Mauer geprallt

Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr befuhr eine 18-Jährige die Bodenbachstraße in Richtung Stadtmitte Aalen mit ihrem PKW VW Polo. In einer leichten Kurve geriet sie wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Durch den Aufprall auf die Mauer erlitt die 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Westhausen - Reichenbach: PKW-Brand

Am Freitag gegen 11:00 Uhr parkte ein 63-Jähriger seinen PKW Daimler vor einer Gaststätte in der Sankt-Georg-Straße. Kurz darauf stellte der Mann eine Rauchentwicklung und Feuer aus dem Motorraum des PKW fest. Gemeinsam mit einem Nachbarn gelang es ihm noch, den PKW etwas vom Gebäude wegzuziehen, bevor er vollständig in Flammen aufging. Die beiden daneben befindlichen Gebäude wurden durch den Ruß und Hitzeentwicklung leicht in Mitleidenschaft gezogen. Ein vollständiges Übergreifen des Feuers auf die Gebäude konnte durch die Feuerwehr, die mit 43 Einsatzkräften ausgerückt war, verhindert werden. Die Bewohner der Wohnungen über der Gaststätte konnten das Gebäude unversehrt verlassen. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 25.000 Euro. Als Brandursache wird nach derzeitigem Stand von einem technischen Defekt des PKW ausgegangen.

