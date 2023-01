Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Streit unter Autofahrern - Gartenhäuser aufgebrochen - Feuerwehreinsatz

Plüderhausen: Brand in Entsorgungsfahrzeug

Am Donnerstag kurz nach 13:30 Uhr begann es in einem teilweise mit Unrat beladenen Entsorgungsfahrzeug, das in der Rechbergstraße abgestellt war, zu qualmen. Die Ladung wurde daher aus dem Fahrzeug entfernt und von der hinzugerufenen Feuerwehr Plüderhausen, die mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden.

Waiblingen: Streit unter Autofahrern - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwochnachmittag gegen 15:50 Uhr an der Kreuzung Westumfahrung / Alte Bundesstraße. Ein VW-Fahrer und ein Mercedes-Fahrer befuhren die L 1193 aus Fellbach kommend in Richtung Waiblingen. Der Fahrer des schwarzen Mercedes überholte hierbei den VW-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen. Als beide Fahrer an der Kreuzung Westumfahrung / Alte Bundesstraße an einer roten Ampel anhalten mussten, stieg der Mercedes-Fahrer aus seinem Auto aus und es kam zum Konflikt mit dem Beifahrer des VW. Hierbei soll der Mercedes-Fahrer auch versucht haben, nach seinem Kontrahenten zu schlagen. Zur genauen Klärung des Vorfalls werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Schwaikheim: Gartenhäuser aufgebrochen

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag brachen bisher unbekannte Diebe im Eckweg insgesamt vier Gartenhäuser auf und durchsuchten diese nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr aufgrund eines Defekts an einer Gasleitung mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften in die Neue Rommelshauser Straße aus. Die Leitung wurde durch die Feuerwehr stillgelegt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Remshalden: Brand einer Müllpresse

Die Feuerwehren Remshalden und Schorndorf rückten am Donnerstag gegen 13:15 Uhr mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften wegen eines Brandes zu einer Firma in der Alfred-Klingele-Straße aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aufgrund eines technischen Defekts zum Brand einer Müllpresse, der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niederen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

