POL-AA: Weinstadt/Stuttgart: Öffentliche Vermisstensuche

Ostalbkreis: (ots) - Ebnat: Parkendes Fahrzeug beschädigt Ein 36-jähriger VW-Fahrer beschädigte am Mittwoch, gegen 13 Uhr, in der Thurn-und Taxis-Straße beim Ausparken aus einer Parklücke einen dort geparkten Opel Insignia. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Westhausen: Aufgefahren Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch, gegen 12:20 Uhr auf der B29. Eine 22-jährige LKW-Fahrerin befuhr die Straße von Aalen in Richtung Westhausen. Kurz vor ...

