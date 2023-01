POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Autoreifen zerstochen

Ostalbkreis: (ots) - Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug zerkratzt Zwischen 16 und 19 Uhr am Dienstag zerkratzten Unbekannte einen Audi, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Hüttlinger Straße abgestellt war. Der entstandene Schaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240. Lauchheim: ...

