Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Grevenbroich (ots)

Ein 86-jähriger Grevenbroicher war am Mittwochmorgen (10.08.), gegen 09:15 Uhr, mit seinem Renault Clio auf der Kreisstraße 10 in Richtung "Am Rittergut" unterwegs. Als er von dort aus nach links auf die Grevenbroicher Straße abbiegen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen die entgegenkommende, 41-jährige Frau aus Grevenbroich mit ihrem PKW Audi A 4, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen.

Beide Unfallbeteiligte erlitten bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten.

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung der beiden Autos.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreisstraße 10 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell