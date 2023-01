Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Gaststätte eingebrochen - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen 16 und 19 Uhr am Dienstag zerkratzten Unbekannte einen Audi, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Hüttlinger Straße abgestellt war. Der entstandene Schaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Lauchheim: Vorfahrt missachtet - 15.000 Euro Schaden

Auf der Kreisstraße 3293 zwischen Westerhofen und Kapfenburg missachtete ein 52-jähriger VW-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr beim Abbiegen auf die B 29 die Vorfahrt eines 28 Jahre alten Audi-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 6.20 Uhr stellte eine 34-Jährige ihren VW Golf am Mittwochmorgen in der Böhmerwaldstraße ab. Da sie das Fahrzeug hierbei nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Renault, wobei ein Sachschaden von rund 800 Euro entstand.

Schechingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3262 zwischen Schechingen und Leinweiler erfasste eine 25-Jährige am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr mit ihrem VW ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 3000 Euro.

Waldstetten: Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstagabend 23.30 Uhr und Mittwochmorgen 5 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang in eine Vereinsgaststätte in der Robert-Bosch-Straße. Im Thekenbereich durchsuchten die Täter sämtliche Schubladen und entwendeten aus einem kleinen Tresor, den sie gewaltsam aufbrachen, Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstettten, Tel.: 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 83-Jährige ihren Opel Corsa am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 1161 abbremsen. Ein 32-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf, wobei ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand.

