POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: UnfallfluchtenFeuerwehreinsatz, Gewahrsamnahme

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 0:00 Uhr und 15:40 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren eine Ampel, welche auf Höhe eines dortigen Supermarktes steht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. An der Ampel entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Oberrot-Hohenhardtsweiler: Feuerwehreinsatz

AM Dienstagabend gegen 21:20 Uhr wollten sich Bewohner eines Hauses in der Straße Brunnengarten offenbar etwas zu Essen zubereiten. Dabei kam es offenbar zu einer solche starken Rauchentwicklung, dass die Feuerwehr gerufen werden musste. Die FFW Oberrot war mit vier Fahrzeugen und 36 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Der Topf wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude getragen und abgelöscht.

Blaufelden-Mittelbach: Unfallflucht

Zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in einem Hof in Michelbach geparkten PKW der Marke Skoda. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem Skoda.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Junger Mann nach Widerstand in Gewahrsam

Am Dienstagabend kurz nach 23:00 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers in die Scheffelsteige gerufen Hier war es zuvor zu einer Ruhestörung gekommen. Als eine Hausbewohnerin um Ruhe bat, soll ein 23-jähriger, welcher offenbar laut Musik hörte, die 22-Jährige mit einem Messer bedroht haben. Auch im Beisein der Beamten verhielt sich der 23-Jährige weiter aggressiv. Er wurde letztlich, obwohl er Widerstand leistete, in Gewahrsam genommen.

