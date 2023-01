Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Neustadt: Tatverdächtiger nach Raubdelikt Ende Oktober in Haft

Aalen (ots)

Am Abend des 28.10.2022 wurde eine 61 Jahre alte Frau am Kaffeeberg von einem zunächst unbekannten Mann angegriffen und um ihr bei sich geführtes Bargeld beraubt. Bei den anschließenden Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen einen rumänischen Staatsbürger, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und sich im Stuttgarter Obdachlosenmilieu aufhielt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart hat das zuständige Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 47-Jährigen erlassen. Am Montag, den 02.01.2023, wurde er in Stuttgart festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der diesen in Vollzug setzte. Der 47-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 29.10.2022:

Waiblingen-Neustadt: 61-Jährige überfallen

Auf dem Fußweg nach Hause wurde eine 61-jährige Frau am Freitag gegen 23.20 Uhr von einem Unbekannten in Neustadt überfallen. Der Mann griff die Frau am Kaffeeberg von hinten an, sodass sie stürzte und entwendete daraufhin mehr als hundert Euro Bargeld aus ihrer Jackentasche. Ein Anwohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und schrie den Angreifer in die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Ergebnis. Der Täter wird als Osteuropäer, ca. 165 - 170 cm groß, sportlich schlank mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine Basecap mit kleinem Schild, eventuell einen Jogginganzug und lief auffallend breitbeinig. Der Geschädigten ist der Täter bereits in der S-Bahn aufgefallen. Er saß im gleichen Abteil der S3 und hat sie zu Fuß von der S-Bahn-Haltestelle aus verfolgt. Die Polizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 950-422, sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell