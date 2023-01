Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrskontrollen - Auto zerkratzt - Vandalismus & In Mülldeponie eingebrochen

Aalen (ots)

Weiler zum Stein: Verkehrskontrollen

Durch Beamte der Backnanger Verkehrspolizei wurden am Dienstag im Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 11 Uhr auf der Landesstraße 1127 zwischen Weiler zum Stein und Affalterbach Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten "Geschwindigkeit" und "gewerblicher Güterverkehr" durchgeführt. Von den insgesamt 35 kontrollierten Fahrern gelangten 15 wegen überhöhter Geschwindigkeit zur Anzeige. Der "Spitzenreiter" wurde mit 111 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen, er muss nun mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Zudem wurde ein Fahrzeuglenker wegen eines Verstoßes gegen die Ladungssicherung verwarnt.

Die meisten schweren Verkehrsunfälle mit Verletzten oder gar Getöteten sind auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Aus diesem Grund stellen derartige Kontrollaktionen einen wichtigen Bestandteil zum Erreichen der "Vision Zero", also der Reduzierung der Unfalltoten und Verletzten auf "null, dar.

Das Polizeipräsidium Aalen wird daher auch in Zukunft entsprechende Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung "Geschwindigkeit" durchführen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag wurde in der Eugenstraße ein geparkter Mercedes im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen-Bretzenacker: Vandalismus an Sporthalle

Durch bisher unbekannte Vandalen wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen mehrfach ein Stein gegen die gläserne Eingangstüre der Sporthalle der Nachbarschaftsschule Oppelsbohm geworfen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Backnang: In Mülldeponie eingebrochen

Ein 49-jähriger Tatverdächtiger wurde am Dienstagmorgen bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt. Er verschaffte sich in Steinbach gegen 5 Uhr Zugang zum Betriebsgelände einer Deponie, wobei ein Alarm auslöste. Es waren daraufhin mehrere Polizeistreifen im Einsatz, die den Tatverdächtigen in der Folge im Waldgebiet vorläufig festnahmen. Dieser hatte außerhalb der Anlage bereits mehrere Taschen mit Elektroschrott zum Abtransport bereitgelegt, das in der Folge polizeilich sichergestellt wurde. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Ermittlungen noch am Dienstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Vorfall, bei dem im Nachgang auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell