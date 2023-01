Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz - Geld aus Milchhäusle entwendet - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unfall auf der A7

Aufgrund Müdigkeit kam am Montag eine 28-Jährige, gegen 22:30 Uhr, mit ihrem Opel auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Aalen-Oberkochen und Aalen-Westhausen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Im weiteren Verlauf geriet sie ins Schleudern und prallte anschließend noch gegen die Leitplanke auf der rechten Seite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Jagstzell: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer kam am Montag, gegen 08:30 Uhr auf der B290, kurz nach der Ortsausfahrt Jagstzell in Richtung Schweighausen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Heubach/Buch: Diebstahl

Am 24.12.2022 und am Freitag, 30.12.,3:30 Uhr, wurde in einem Milchautomatenhäuschen im Erlenhof aus einer Kasse mehrere hundert Euro entwendet. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Der Tatverdächtige wird als schlank beschrieben, er trug einen Kaputzenhoodie mit der Aufschrift "Summerbreeze 2018", eine schwarze Jogginghose mit grauen seitlichen Streifen sowie schwarze Nike Turnschuhe mit weißer Sohle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Rehnenhof/Wetzgau: Versuchter Einbruch

Zu einem Einbruchsversuch kam es im Zeitraum von Donnerstag, 22.12. bis Montag, 02.01.,1 Uhr, im Narzissenweg. Ein bislang Unbekannter versuchte dort die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Tatortnähe unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Durch Handy abgelenkt?

Am Montag, gegen 12:30 Uhr befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Seat die Ortsdurchfahrt von Herlikofen in Richtung Brainkofen. Vermutlich benutzte sie ein Handy und war dadurch unachtsam. Sie geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fiat einer 46-Jährigen. Durch die Kollision schanzte sie anschließend über den erhöhten Bordstein und kam kurz darauf auf dem Gehweg zum Stehen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Bei dem Unfall wurde die 46-Jährige leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Mülleimerbrand

In einer Schule im Heinrich-Steimle-Weg geriet am Montag, gegen 16:45 Uhr ein Mülleimer in Brand. Vermutlich eine glühende Zigarette oder ein Böllerrest löste den Brand aus woraufhin sich in Folge eine Deodose entzündete. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort war löschte den Brand. Es entstand kein Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Kontrolle über PKW verloren

Ein 76-jähriger Daimler-Fahrer war vermutlich am Montag, gegen 10 Uhr beim Autofahren desorientiert. Infolgedessen fuhr er in der Schießtalstraße an der Einmündung zur Herlikofer Straße zweimal auf einen vor ihm stehenden PKW auf. Er legte dann den Rückwärtsgang ein und kollidierte anschließend mit einem hinter ihm stehenden PKW. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des hinter ihm stehenden PKW leicht verletzt. Das Auto des Unfallverursachers wurde abgeschleppt.

Göggingen/Horn: PKW nicht ausreichend gesichert

Weil ein 21-jähriger am Montag, gegen 16 Uhr, seinen Opel in der Kirchsteige nicht ausreichend gesichert hatte, rollte der PKW an einer dortigen Steigung rückwärts in den Vorgarten einer 69-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

