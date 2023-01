Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Auto beschädigt - Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen dem 22.12.2022 und dem 30.12.2022 brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung im Blaumeisenweg ein und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Aspach: In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Freitag in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 19:05 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Schadt-Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang telefonisch unter der Nummer 07191 9090 entgegen.

Schwaikheim: Auto beschädigt

Der Polizeiposten Schwaikheim sucht Zeugen nach einem Vorfall in der Silvesternacht in der Fritz-Müller-Allee. Ein bisher unbekannter Täter warf gegen 1:45 Uhr einen Feuerwerkskörper gegen einen vorbeifahrenden Ford, wodurch der Seitenairbag auf der Fahrerseite auslöste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Plüderhausen: Unfallflucht

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Birkenallee einen geparkten Opel und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

