Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht - Brennender Mülleimer - Vermisste Person aufgefunden u.a.

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Am Freitag in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Kalkofen einen geparkten VW und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen grauen Seat handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Plüderhausen: Zeugen nach Fahrzeugbrand in der Silvesternacht gesucht

Wie bereits berichtet wurde, kam es in der Silvesternacht gegen 1:30 Uhr in der Öttlinsgasse zum Brand eines VW Caddy. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum Vorgang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 01.01.2022, 12:47 Uhr:

Plüderhausen: Brand von Pkw durch Feuerwerkskörper In der Silvesternacht gegen 01:30 Uhr geriet in der Öttlinsgasse ein geparkter Pkw aufgrund eines Feuerwerkkörpers in Brand. An dem VW brannte die komplette Vorderseite. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen war mit 2 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. An den Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Backnang: Brennender Mülleimer

Im Birkenäckerweg brannte am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ein öffentlich aufgestellter Mülleimer. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz und löschte den Brand. Es entstand kein Sachschaden. Es ist zu vermuten, dass möglicherweise entsorgte Feuerwerkskörper den Brand auslösten.

Auenwald-Oberbrüden: Autos zerkratzt

An Neujahr in der Zeit zwischen 1 Uhr und 4.50 Uhr wurden in der Schulstraße vier Pkw mutwillig beschädigt sowie an einem Pkw Nissan ein ukrainisches Autokennzeichen demontiert und entwendet. An den beschädigten Autos wurden jeweils die Lackierungen zerkratzt und hierbei erheblicher Sachschaden verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr wegen eines Brandes in die Rommelshauser Straße ausrücken. Zwischen Fellbach und Kernen geriet auf einer Wiese aus noch unbekannter Ursache das Heu bzw. Stroh eines Misthaufens in Brand. Es entstand hierbei nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften beim Löscheinsatz tätig. Zeugen des Vorfalls sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Vermisste Person aufgefunden

Wie bereits berichtet, suchte die Polizei am Montagmorgen nach einem vermissten 80-jährigen Mann. Es bestand die Gefahr, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, weshalb auch ein Polizeihubschrauber zur Suche hinzugezogen wurde. Die Besatzung des Hubschraubers konnten die gesuchte Person gegen 6.45 Uhr im Ottilienbergweg auffinden. Sie war bereits stark unterkühlt und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

