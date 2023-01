Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hundeführer von Passanten bedroht - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Essingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 10:30 Uhr ein unbekannter PKW-Fahrer einen VW, der vor einem Grundstück in der Schradenbergstraße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Nach Hund getreten und dessen Besitzer bedroht - Zeugen gesucht!

Der 52-jährige war gegen 17 Uhr mit seinem 13-jährigen Sohn und dessen Welpen in der Schradenbergstraße beim Gassigehen, als sie einem fremden Mann begegneten. Dieser trat beim Vorbeigehen unvermittelt nach dem Hund, worauf der Hundebesitzer den Fremden ansprach. Dieser zog daraufhin ein Taschenmesser und bedrohte damit seine Gegenüber, ehe er sich zu Fuß in Richtung Hofherrnweiler entfernte.

Der Tatverdächtige wird als ca. 20-25 Jahre alt und etwa 1,70 cm groß mit Pferdeschwanz und langem Haar beschreiben. Er trug einen roten Sweater, blaue Jeans und eine runde Brille. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Unterschneidheim/Zipplingen: Unfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 20:15 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor einer Turnhalle in der Schulstraße ein geparkter Toyota bei einem Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um den Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Auf Gegenfahrbahn geraten

Aus Unachtsamkeit geriet am Samstag, gegen 10:45 Uhr eine 80-jährige Ford-Fahrerin Im Fichtenbuck nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte infolgedessen einen Mercedes eines 64-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Alleinbeteiligt gestürzt

Eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr am Samstag gegen 15.30 Uhr die L 1154, als sie auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle verlor. Sie stürzte infolge dessen und verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Waldstetten/Tannweiler: 7-jährige Fahrradfahrerin gestreift

Ein 88-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat überholte am Sonntag gegen 14 Uhr ohne ausreichenden Seitenabstand eine vorausfahrende Fahrradkolonne auf der Straße von Tannweiler in Richtung Wißgolingen. Hierbei streifte er eine 7-jährige Fahrradfahrerin, welche infolgedessen stürzte. Ihre Mutter, die unmittelbar davor fuhr, stürzte ebenfalls. Beide verletzten sich leicht und wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Lorch: Auf Kreisverkehr aufgefahren

Am Sonntag befuhr gegen 15 Uhr ein 85-Jähriger mit seinem Audi die Gmünder Straße in Richtung Lorcher Innenstadt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er von der Fahrbahn nach links ab und fuhr im weiteren Verlauf auf den begrünten Kreisverkehr. Hierbei beschädigte er ein Verkehrszeichen sowie eine auf dem Kreisverkehr befindliche Statue. Der PKW musste anschließend mittels Kran geborgen werden. Durch den Unfall wurde der Senior leicht verletzt, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell