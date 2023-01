Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Feuerwehreinsätze, Einbrüche, Diebstahl, Raub- Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Blaufelden: Auto beschädigt

Am Sonntag gegen 1:45 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Audi die Engelhardshauser Straße in Wiesenbach, als er einen unbekannten Mann auf der Straße erkannte. Der Audi-Fahrer bremste sein Fahrzeug ab. Der unbekannte Mann, ging auf das Auto z und schlug gegen dessen Windschutzscheibe, so dass diese zerstört wurde. Anschließend ging der Unbekannte weiter. Der Audi-Fahrer setzte nach dem Vorfall seine Fahrt fort und verständigte von seiner Wohnanschrift die Polizei.

Der Unbekannte wird als dunkelhäutiger, schlanker, ca. 1,85m großer Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er offenbar eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07953 9250-10 zu melden.

Crailsheim: Raub an Bahnhof - Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen kurz nach 5:00 Uhr befand sich eine 42-Jährige im Bereich des Bahnhof Crailsheim und wartete dort auf ein Taxi. Ein 27- und ein 28-Jähriger näherten sich der Frau und verwickelten diese zunächst in ein Gespräch, bevor sie der Frau gewaltsam ihre Handtasche entrissen. Zudem gingen die beiden Tatverdächtigen die Frau auch weiterhin körperlich an, so dass diese Verletzungen davontrug. Die beiden Männer durchsuchten die von der Frau mitgeführten Taschen und Koffer und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten dann.

Polizeibeamte konnten die beiden Tatverdächtigen später am Bahnhof Crailsheim antreffen und vorläufig festnehmen. Beide waren stark alkoholisiert. In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach einem Aufenthalt in der Gewahrsamszelle zum Ausnüchtern wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 07361 580-0 zu melden.

Ilshofen/Vellberg: Heckenbrand

Kurz nach Mitternacht wurde am Sonntag wurde der Brand einer Hecke gemeldet. In der Kirchbühlstraße hatte offenbar ein Feuerwerkskörper eine Hecke in Brand gesetzt. Anwohner konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrleuten im Einsatz. Etwa zwei Meter der Hecke wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 0:30 Uhr teilte ein Anrufer der Leitstelle mit, dass im Siegfriedweg eine Hecke brennen würde. Auch hier konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr Anwohner das Feuer bereits löschen. Die FFW Vellberg war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten im Einsatz. Vermutlich hatte ein verirrter Feuerwerkskörper das Feuer ausgelöst.

Schwäbisch Hall: Farbschmiererei

Am Sonntag gegen 1:20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter einen Stromverteilerkasten am Haalplatz mit Farbe beschmierte. Hierbei entstand an dem Verteilerkasten Sachschaden.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Bühlerzell-Hinterwald: Feuerwehreinsatz

Drei Feuerwehrfahrzeuge und 19 Wehrleute waren am Sonntag gegen 2:20 Uhr im Einsatz, nachdem in der Grafenallee mehrere Mullcontainer aufgrund von Feuerwerk teils verschmorten. Teils wurden große Papiertonnen völlig zerstört. Weitere Papiertonnen konnten von Anwesenden aus dem Gefahrenbereich gezogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Holzspalter entwendet

Zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 16:30 Uhr entwendete ein Unbekannter einen elektrischen Holzspalter der Marke Scheppach aus dem Holzlager einer Pizzeria in der Gelbinger Gasse. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 400 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Obersontheim: Einbruch

Zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 9:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumen eines Pizza-Lieferservices in der Hauptstraße. Im gebäudeinneren machten sich die Einbrecher an einem dort befindlichen Zigarettenautomaten zu Schaffen und brachen diesen auf. Aus dem Automaten entnahmen sie das Bargeld und die Zigaretten.

Die Polizei Bühlertann bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 07973 5137.

Schwäbisch Hall: Auto beschädigt

Zwischen Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 03:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich durch Tritte einen im Waschbachweg geparkten Toyota. An dem PKW entstand dadurch Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell