LPI-GTH: Einbruch in Baustelle

Gotha / Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots) - Gleich zwei Fahrzeugführer konnte die Gothaer Polizei in der Nacht von Freitag zu Samstag feststellen, die unter dem Einfluss von Alkohol ein Kraftfahrzeug führten. Zunächst unterzogen die Beamten gegen 19.40 Uhr in der Humboldtstraße in Gotha einen 31-jährigen Mopedfahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass er sein Moped der Marke Peugeot mit einem Atemalkoholwert von 0,42 mg/l führte, was einem ...

mehr