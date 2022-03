Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Sachbeschädigung erwischt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Einen 17-jährigen Jugendlichen konnten Beamte der Gothaer Polizei bei der Bestreifung des Hauptbahnhofs am Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr beobachten, wie dieser gerade versuchte einen Süßigkeitenautomaten zu beschädigen. Während der Anzeigenaufnahme gegen den jungen Mann meldeten sich Mitarbeiter einer nahegelegenen Firma bei den Polizisten und zeigten eine Sachbeschädigung an einem Fenster eines Lokschuppens an. Mehrer Täter hatten kurz zuvor eine Scheibe zerstört und waren in das Gebäude eingedrungen. Eine Anzeige wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen. Mit Hilfe von Videoaufnahmen erhofft sich nun die Polizei die Täter schnell ermitteln zu können. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell