Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen weggeworfen

Remstädt - Landkreis Gotha (ots)

Beamten der Landespolizeiinspektion Gotha fiel am Freitagnachmittag in der Straße "Am Furtfeld" eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender auf. Bei Erblicken des Streifenwagens warf ein 20-Jähriger aus der Gruppe heraus etwas in eine Wiese. Dabei handelte es sich um eine geringe Menge Marihuana und einen Grinder, ein Utensil zur Zerkleinerung solcher Drogen. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (av)

