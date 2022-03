Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieseldiebstahl aus LKW

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte haben es im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis heute Morgen auf den Tankinhalt eines abgestellten LKW in der Inselsbergstraße in Waltershausen abgesehen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel und entwendeten anschließend mehrere Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank. Am Lkw entstand durch die Tathandlung ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei in Gotha sucht nun unter der Bezugsnummer ST/0063807/2022 Zeugen, die Hinweise zu dem oder die Täter geben können. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell