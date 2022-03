LPI-GTH: Diesel entwendet

Gotha (ots) - Seit dem 10. Januar 2022 bat die Polizei um Mithilfe bei der Fahndung nach einem unbekannten Mann, welcher einen Diebstahl von mehreren Mobiltelefonen am 09. August 2021 in Gotha begangen hatte. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der Bildaufnahmen liegen nicht mehr vor. Diese Daten dürfen nicht mehr verwendet werden. (rz) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

