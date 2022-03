Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Morgen kam es gegen 07:45 Uhr in der Rudolstädter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 35-jährige Geschädigte war zu dieser Zeit fußläufig im Bereich des Parkplatzes eines Lebensmittelmarktes in Richtung Dr. Mager-Straße unterwegs. Als sie den Parkplatz überquerte, fuhr ein größeres schwarzes Fahrzeug rückwärts und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen VW Transporter mit EF-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und begab sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder dem Fahrer werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0063203/2022) entgegengenommen. (db)

