LPI-GTH: Unter Drogen auf der Simson

Gotha (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es um ca. 16.45 Uhr in der Parkstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes angrenzend an den "Alten Schlachthof" zu einem Raubdelikt. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen sprach ein Unbekannter den 50 Jahre alten Geschädigten an und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von seinem Eigentum. Der 50-Jährige kam der Forderung nach, zu einer Gewaltanwendung kam es nicht. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht dringend ...

