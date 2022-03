Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - Zeugengesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, dem 09.03.2022 kam es um 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Alfred-Ley-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 73 Jahre alte Geschädigte war fußläufig auf dem Parkplatz unterwegs, als es zur Kollision mit dem Skoda einer 46-Jährigen kam. Die Seniorin schien leicht verletzt, sodass sie zunächst nicht medizinisch versorgt wurde. Die Dame kam dennoch im Verlauf des Tages ins Krankenhaus, wobei sie in den darauf folgenden Tag verstarb. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht dringend Zeugen des Unfalls. Eine Frau soll der Seniorin unmittelbar nach dem Unfall zu Hilfe gekommen sein, wobei die Identität unklar ist. Die Helferin und jegliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0061157/2022) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell