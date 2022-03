Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer stürzt alkoholisiert

Emleben (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht beabsichtigten Beamte der Gothaer Polizei einen Fahrradfahrer in der Backhausgasse zu kontrollieren. Der Radler versuchte der Kontrolle zu entkommen und setzte zur Flucht an. Möglicherweise aufgrund seiner Alkoholisierung scheiterte der Versuch, da der 42 Jahre alte Fahrer stürzte. Er verletzte sich dabei nicht. Ein Atemalkoholtest ergab in der Folge einen Wert von ca. 1,2 Promille Atemalkohol. Es folgte die Blutentnahme sowie die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens. (db)

