Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Raub

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es um ca. 16.45 Uhr in der Parkstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes angrenzend an den "Alten Schlachthof" zu einem Raubdelikt. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen sprach ein Unbekannter den 50 Jahre alten Geschädigten an und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von seinem Eigentum. Der 50-Jährige kam der Forderung nach, zu einer Gewaltanwendung kam es nicht. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht dringend Zeugen der Tat. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 160 - 170cm groß, schwarz gekleidet, kurze Haare, dunkle Hautfarbe. Hinweise zur Tat oder zum Täter werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0062504/2022) entgegengenommen. (db)

