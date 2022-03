Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken in Gleisbett gefahren

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend meldete sich gegen 21.18 Uhr ein Zeuge bei der Polizei in Gotha und teilte mit, dass ein Pkw Ford in der Gartenstraße in das Gleisbett der dortigen Straßenbahn gefahren wäre. Wärend der Anfahrt der eingesetzten Beamten zum Ereignisort wollte der Fahrer flüchten, konnte aber schnell gefasst werden. Der Grund seines Fluchtversuchs wurde schnell klar. Der 45-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille auf. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt. Sachschaden an den Gleisen entstand nicht. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (av)

