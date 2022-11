Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ölspur bringt Motorradfahrer zum Sturz: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Am vergangenen Freitag, 28. Oktober, verließ ein Motorradfahrer gegen 18.20 Uhr die Autobahn 27 in südlicher Richtung an der Anschlussstelle Geestemünde. Im Kreisverkehr beabsichtigte der 39-Jährige, weiter in die Straße Am Grollhamm zu fahren. Beim Befahren des Kreisverkehrs stürzte der Motorradfahrer und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Auch das Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Ölspur ursächlich für den Sturz. Offenbar hatte ein Kraftfahrzeugführer hier zuvor Schmierstoffe verloren, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0471/953-3158 zu melden.

