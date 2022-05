Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach/ Ober-Abtsteinach: 2000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Wer kann Hinweise geben?

Abtsteinach (ots)

Auf einem Parkplatz in der Löhrbacher Straße wurde am Freitag (27.05.), zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr ein weißer BMW angefahren und im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, sondern fuhr weiter. Die Polizei in Wald-Michelbach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die an dem besagten Tag, gegenüber eines Friseurgeschäfts, Beobachtungen gemacht haben. Alle Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 entgegengenommen.

