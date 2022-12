Kevelaer (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (14. Dezember 2022) gegen 03:00 Uhr kam es zu einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale an der Dorfstraße in Kevelaer-Twisteden. Anwohner hörten zur Tatzeit einen lauten Knall. Durch die Wucht der Detonation wurde der Vorraum der Bank, welche sich in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet, verwüstet. Nach ersten Zeugenaussagen flüchteten kurz darauf drei Männer in ...

