POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Baum stürzt auf Auto, Unfallflucht und Feuerwehreinsatz

Crailsheim: Baum stürzt auf Auto

Am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem VW auf der L 1066 bei Mariäkappel unterwegs, als ein Baum auf den PKW stürzte. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto wurde stark beschädigt.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Montag, 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand in der Straße Schanzbuck geparkten Audi. Vermutlich kam der Unfall beim Rangieren zustande. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Feuerwehreinsatz auf Betriebsgelände

Am Dienstag kurz nach 12:00 Uhr kam es zu einem Schmorbrand in einer Kläranlage eines Betriebes in der Tiefenbacher Straße. Offenbar löste ein technischer Defekt den Brand aus. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

