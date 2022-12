Polizei Gütersloh

POL-GT: Bahnhof in Halle (Westf.), Ortsteil Künsebeck - polizeiliche Ermittlungen nach Ansprechen von Kindern erfolgreich

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Die Polizei Gütersloh hat den Mann ermittelt, welcher in den vergangenen Tagen Kindern am Künsebecker Bahnhof Süßigkeiten angeboten hat.

Die Meldung, dass zwei Jungen am Dienstag (22.11.) und am Mittwoch (23.11.) jeweils von einem Mann am Bahnhof angesprochen worden sind und dieser ihnen Süßigkeiten angeboten hat, hat verständlicherweise Sorgen hervorgerufen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5378516

Die Polizei Gütersloh hat mit dem Mann gesprochen. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten ist nach wie vor nicht ersichtlich. Dennoch wurde er über die Sensibilität des Themas informiert.

Es ist genau richtig gewesen, die Polizei über die Vorfälle am Künsebecker Bahnhof zu informieren. Generell gilt: Informieren Sie die Polizei, wenn sie verdächtige Beobachtungen machen. Der Polizeiruf 110 ist rund um die Uhr erreichbar.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell