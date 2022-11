Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer kollidiert mit Pkw und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagmorgen (29.11., 09.40 Uhr) kollidierte ein Radfahrer mit einem Pkw im Kreuzungsbereich Bultmannstraße/ Friedhofstraße und verletzte sich dabei schwer. Zuvor befuhr der 41-jährige Gütersloher mit seinem Rad die Friedhofstraße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit befuhr eine 39-jährige Paderbornerin mit einem Skoda die Bultmannstraße in Richtung Wiesenstraße. Als der Radfahrer die Bultmannstraße queren wollte, um weiter in Richtung Innenstadt zu fahren kam es trotz Notbremsung der Skoda-Fahrerin zur Kollision.

Der 41-Jährige wurde anschließend durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum gebracht. Die Skoda-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell