Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - Einbrüche - Fußgänger am Zebrastreifen gefährdet - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden-Grunbach: Sachbeschädigungen

Zwischen Samstagvormittag und Montagnachmittag wurde die linke Frontbeleuchtung eines Mercedes, der im Hauffweg geparkt war, eingetreten. Zudem wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag an der Kreuzung Wiesenstraße / Riedstraße zwei Verkehrszeichen samt Fundamenten aus der Erde gerissen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kaisersbach: In Kiosk eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmittag in einen Kiosk in der Straße Ebnisee ein und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Fellbach: In Firmengebäude eingebrochen

Zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 17 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Firmengebäude in der Höhenstraße ein und versuchten anschließend, sich Zugang zu den Räumlichkeiten zweier Firmen zu verschaffen. Den Einbrechern gelang es glücklicherweise nicht, die Türen zu den beiden Firmen aufzuhebeln, sodass die Täter letztlich ohne Beute wieder flüchteten. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannte PKW-Fahrer befuhr am Montag, gegen 18 Uhr, die L1154 aus Richtung Lorch-Bruck. In einer Rechtskurve nach der Einmündung Alfdorf-Brech in der Pfahlbronner Straße geriet er auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender 42-jähriger Audi-Fahrer auf das Bankett ausweichen. Infolgedessen prallte der 42-Jährige gegen einen Leitpfosten, wodurch an seinem PKW ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Backnang: Fußgänger am Zebrastreifen gefährdet

Zwei Fußgänger beabsichtigten am Montag gegen 18.50 Uhr die Stuttgarter Straße am Fußgängerüberweg bei Gebäude 88 zu queren. Ein vorbeifahrender Tesla-Fahrer bremste ab, ermöglichte den beiden dennoch nicht das Queren der Fahrbahn. Unmittelbar nach dem Zebrastreifen habe der Autofahrer angehalten und sei dann plötzlich zurückgefahren, als die beiden und noch ein weiterer Fußgänger über die Straße liefen. Alle drei Fußgänger hätten sich mit einem Sprung zur Seite aus dem Gefahrenbereich gerettet. Verletzt habe sich bei dem Ereignis niemand. Nach dem Vorfall sei der Tesla-Fahrer weitergefahren. Der Beschreibung nach war der Autofahrer etwa 30 bis 35 Jahre alt und habe einen Vollbart getragen. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Ein geschädigte Fußgänger, der nach dem Vorfall weitergelaufen sei, sowie weitere mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell