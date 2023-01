Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unfallflucht

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte, als er den Bauzaun eines Firmengeländes in der Schulze-Delitzsch-Straße streifte. Die Beschädigungen wurden am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr bemerkt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Mit ihrem Renault Twingo fuhr eine 29-Jährige am Montag gegen 17.20 Uhr in den Kreisverkehr "In der Breite" ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 58-Jährigen, der mit seinem VW bereits im Kreisel fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro.

