POL-AA: Raub auf einen 16-Jährigen - Täter flüchtig

Ostalbkreis: (ots) - Aalen: Unfallflucht Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte, als er den Bauzaun eines Firmengeländes in der Schulze-Delitzsch-Straße streifte. Die Beschädigungen wurden am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr bemerkt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240. Mutlangen: Vorfahrt missachtet Mit ihrem Renault Twingo fuhr eine 29-Jährige am Montag gegen 17.20 ...

