POL-AA: Ostalbkreis: Tore einer Zaunanlage entwendet - gefährliches Überholmanöver - Unfälle

Ellwangen: PKW übersehen

Beim Wechseln auf den linken Fahrstreifen bei der Einmündung Rindelbacher Straße übersah am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Haller Straße in Richtung Aalen einen LKW einer 52-Jährigen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen/Schrezheim: Rettungswagen contra PKW- 20.000 Euro Schaden

Am Dienstag fuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Rettungswagens mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Straße "In der Au" an einem bereits nach rechts ausgewichenen 38-jährigen BMW-Fahrer vorbei und lenkte zu früh wieder nach rechts ein. Infolgedessen stieß er mit seinem Rettungswagen gegen den BMW und verursachte einen Schaden in Höhe von gesamt etwa 20.000 Euro.

Obergröningen: Diebstahl

Im Zeitraum von Freitag bis Montag entwendete bislang Unbekannte von der Zaunanlage des Wasserturms zwischen Holzhausen und Obergröningen mehrere neuwertige Eingangstore. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 84-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 16:45 Uhr, die Uferstraße in Richtung Goethestraße. Auf Höhe der Einmündung der Lessingstraße in die Uferstraße missachtete er die Vorfahrt einer 55-Jährigen, die mit ihrem Toyota aus der Lessingstraße in die Uferstraße einbiegen wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Durlangen/Gschwend: Gefährlich überholt

Ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Dienstag kurz nach 18 Uhr die B 298 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Gschwend. Kurz nach Spraitbach überholte er mehrfach auf gefährliche Art und Weise und scherte auch unvorsichtig wieder nach rechts ein, sodass Autofahrer abbremsen mussten. Zeugen und Autofahrer, die von dem Hyundai-Fahrer gefährdet wurden, sollten sich bitte mit der Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 in Verbindung setzen.

