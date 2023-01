Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkene Autofahrer - Fußgängerin bedroht - Einbruch - Unfälle - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Auenwald/Oppenweiler: Betrunkene Autofahrer

Am Montag gegen 22 Uhr stieß in der Hölderlinstraße ein 64-jähriger Golf-Fahrer beim Ausparken gegen ein geparktes Auto. Weil der Mann sichtbar betrunken war, wurde er von anwesenden Personen an der Weiterfahrt gehindert. Es stellte sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme heraus, dass er mit über 2,4 Promille am Steuer saß. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Eine Polizeistreifte stoppte in der Hauptstraße in Oppenweiler am Dienstag gegen 00.45 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen weiteren betrunkenen Autofahrer. Wie ein Test ergab, war der 40-Jährige mit 1,8 Promille unterwegs. Auch er muss nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit einem Strafverfahren rechnen. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Backnang: Fußgängerin bedroht

Eine Fußgängerin war am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr im Schickhardtweg mit ihrem Hund beim Gassigehen und begegnete dort einem Mann. Dieser ging beim dortigen Spielplatz direkt auf den Hund zu, woraufhin die Hundeführerin den Mann bat, zur Seite zu gehen. Daraufhin habe der Fremde umgehend die Hundeführerin verbal bedroht, die daraufhin flüchtete. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen. Der Tatverdächtige soll ca. 170 bis 180 cm groß und ca. 60 Jahre alt gewesen sein.

Weinstadt-Endersbach: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Nelkenstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Letztlich entwendeten die Einbrecher einen Schranktresor mit Wertgegenständen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Korb: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Dienstag in der Zeit zwischen 7:45 Uhr und 12 Uhr beim Vorbeifahren in der Langen Straße den Außenspiegel eines geparkten Renault und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Fahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 28.12.2022 und Dienstag, 03.01.2023 wurde ein Mini, der in der Max-Holder-Straße abgestellt war, von bisher unbekannten Personen zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Remshalden telefonisch unter der Nummer 07151 72463 entgegengenommen.

Fellbach-Schmiden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen soll ein VW, der in der Freibergstraße geparkt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt worden sein. Am Fahrzeug befanden sich weiße und rote Farbantragungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell