Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt & In Kindergarten eingebrochen

Aalen (ots)

Alfdorf-Adelstetten: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 64 Jahre alter Pedelec-Fahrer befuhr am Dienstagmittag kurz nach 12:30 Uhr die Mutlanger Straße in Adelstetten in Richtung Mutlangen-Pfersbach. Als er sich nach links orientierte, vermutlich um auf die andere Straßenseite zu gelangen, bemerkte er nicht, dass ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer gerade im Begriff war, ihn zu überholen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, stürzte anschließend. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: In Kindergarten eingebrochen

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Johannesstraße in einen Kindergarten eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten hierbei lediglich etwas Bargeld. Die hinterlassenen Sachschäden beläuft sich auf ca. 1500 Euro, zumal zur Tatbegehung mehrere Türen und Behältnisse aufgebrochen wurden. Die Polizei in Schmiden hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/9519130 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell