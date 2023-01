Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Fahrrad entwendet - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: In Gaststätte eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Dienstag und Mittwoch Zutritt zu einer Gaststätte im Alten Neustädter Weg und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar, der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Pedelec entwendet

Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag wurde aus einer Tiefgarage in der Pfahlbühlstraße ein schwarzes Pedelec mit gelber Aufschrift vom Hersteller Jeep im Wert von etwa 2000 Euro entwendet. Hinweise zum Dieb bzw. zum Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Burgstetten: Vorfahrt missachtet

In der Alten Backnanger Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin missachtete an der Einmündung zur Lessingstraße die Vorfahrt und stieß mit einer 26-jährigen Audi-Fahrerin zusammen, die in die Alte Backnanger Straße einbiegen wollte. Es entstand beim Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Insassen bleiben unverletzt.

