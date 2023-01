Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Ebnat: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein 36-jähriger VW-Fahrer beschädigte am Mittwoch, gegen 13 Uhr, in der Thurn-und Taxis-Straße beim Ausparken aus einer Parklücke einen dort geparkten Opel Insignia. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Westhausen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch, gegen 12:20 Uhr auf der B29. Eine 22-jährige LKW-Fahrerin befuhr die Straße von Aalen in Richtung Westhausen. Kurz vor dem Aufbringer auf die A7, auf Höhe einer Ampel verlangsamte sie ihr Fahrzeug. Ein nachfolgender 67-Jähriger reagierte zu spät und fuhr mit seinem Fiat auf. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fiat war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: Radfahrerin übersehen

Am Mittwoch übersah ein 46-jähriger auf der Gmünder Straße, beim Öffnen der Autotür seines Mercedes, eine vorbeifahrende 57-jährige Radfahrerin. Diese stieß gegen die Tür und stürzte. Sie wurde anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Westhausen: Aufgefahren II

Bei einem Auffahrunfall entstand am Mittwoch auf der B29 zwischen Westhausen und der Abzweigung Kapfenburg ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 17000 Euro. Eine 56-jährige Opel-Fahrerin übersah an der Einmündung der Bohlerstraße gegen 17:20 Uhr einen dort wartenden Ford eines 21-Jährigen und fuhr auf.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Eine 65-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 20:45 Uhr mit ihrem Daihatsu die Straße "An der Stauferklinik". An einer dortigen Einmündung wollte sie auf die Wetzgauerstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen vorbeifahrenden VW eines 41-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen blieben hierbei unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell