POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall: Polizei sucht Geschädigten

Straelen (ots)

Am Freitag (16. Dezember 2022) kam es gegen 11:45Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kuhstraße in Straelen. Eine 67-jährige Verkehrsteilnehmerin touchierte beim Einparken mit einem grauen BMW 3er, ein bereits abgestellte Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers, oberhalb des Radkastens am linken Vorderreifen. Die Frau bemerkte die Kollision und wartete auf die Rückkehr des anderen beteiligten Verkehrsteilnehmers. Als Sie nach einigen Minuten Ihre Fahrzeug- und Ausweispapiere aus Ihrem Fahrzeug holen wollte, entfernte sich der andere Verkehrsteilnehmer vom Unfallort, sodass die Frau Ihn nicht über den Unfall informieren konnte. Laut einer Zeugin handelte es sich um ein graues Fahrzeug vom Typ Volkswagen. Da sich die 67-jährige Frau nicht mehr an das Kennzeichen des Fahrzeugs erinnern konnte, wird nun der Fahrzeughalter des grauen VW gesucht.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalten nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

