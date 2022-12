Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Terrassentüre aufgehebelt

Täter verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus

Issum-Sevelen (ots)

Am Freitag (16. Dezember 2022) kam zwischen 14:15 Uhr und 18:10 Uhr an der Straße An der Dahlenmühle in Issum, zu einem Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich über die Terrassentüre, welche Sie aufhebelten, Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke und entwendeten zwei Taschenuhren. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

