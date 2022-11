Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kellerbrand in Mehrfamilienwohnhaus in Sossenheim

Frankfurt am Main - Sossenheim (ots)

Am Freitagnachmittag (04.11.2022) brannte es in einem Heizungsraum eines Mehrfamilienwohnhauses in Sossenheim.

Der erste Notruf ging gegen 16:40 Uhr in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Die nur kurze Zeit später in der Carl-Sonnenschein-Straße eintreffenden Einsatzkräfte stießen auf dunkle Rauchwolken aus den Kellerfenstern des dreigeschossigen Wohnhauses. Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen durch einen Trupp im Heizungsraum zeigten rasch Wirkung und das Feuer wurde gelöscht. Parallel dazu wurde mit einem Lüfter der Treppenraum entraucht. Die Bewohner hatten das Wohnhaus bereits alle verlassen. Eine bettlägerige Frau war sicher in der Wohnung und wurde von Einsatzkräften während der Löschmaßnahmen betreut. Durch das Feuer wurden Versorgungsleitungen im Keller zerstört, weshalb der Energieversorger die Stromversorgung für das Wohnhaus abschalten musste. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst. Über die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell