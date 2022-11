FW-F: Wohnungsbrand in Unterliederbach

Frankfurt am Main (ots) - (tka) Gegen 00:15 Uhr in der Nacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem Feuer in die Hochstädter Straße in den Stadtteil Seckbach alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten wurde ein Wohnungsbrand im 1.OG festgestellt. Mehrere Personen zeigten sich im 2.OG auf einen Balkon. Durch die Feuerwehr wurde umgehend die Drehleiter in Stellung gebracht und insgesamt fünf Personen über die Drehleiter vom Balkon gerettet. Parallel gingen ...

mehr