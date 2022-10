Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Sachsenhausen - eine Person verstorben Und Paralleleinsatz mit Gefahrstoff im Markuskrankenhaus.

Frankfurt am Main (ots)

die Einsatzkräfte wurden um 19:23 alarmiert nach Sachsenhausen in die Brückenstraße. Dort brannte im 3.Obergeschoß die Küche in einer Wohnung. Als die Trupps die Wohnungstür öffneten, kam es zu einer Durchzündung (Flash Over) und einer schlagartigen Brandausbreitung aus der Küche und es bestand die Gefahr, dass das Feuer das darüberliegende Dachgeschoß in Mitleidenschaft zieht. Das wurde mit den Löschmaßnahmen jedoch wirksam verhindert. Beim zeitgleichen Durchsuchen der Brandwohnung nach den Bewohnern, wurde eine leblose Person aufgefunden und ins Freie gebracht. Nachlöscharbeiten und Entrauchen des Gebäudes schlossen sich an. Inwieweit die anderen Wohnungen im Haus nach dem Brand wieder nutzbar sind, was die Ursache war und wie hoch der entstandene Schaden ist, darüber können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Vor Ort waren etwa 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren aus Sachsenhausen und Oberrad.

Parallel zu dieser Brandbekämpfung waren etwa 50 weitere Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ginnheim mit Gefahrstoff-Schutzausrüstung im Markuskrankenhaus vor Ort. Dort war ein giftiger Gefahrstoff aufgefunden worden, den die Kräfte der Feuerwehr zeitnah beseitigen konnten, wobei anschließend die eingesetzten Personen und Geräte dekontaminiert werden mussten.

