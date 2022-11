Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Seckbach

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 00:15 Uhr in der Nacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem Feuer in die Hochstädter Straße in den Stadtteil Seckbach alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten wurde ein Wohnungsbrand im 1.OG festgestellt. Mehrere Personen zeigten sich im 2.OG auf einen Balkon. Durch die Feuerwehr wurde umgehend die Drehleiter in Stellung gebracht und insgesamt fünf Personen über die Drehleiter vom Balkon gerettet. Parallel gingen drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ins 1.OG vor. Das Feuer konnte in der Küche im 1.OG lokalisiert werden und zügig gelöscht werden. Nach aktuellem Sachstand wurden keine Personen verletzt. Insgesamt wurden 12 Bewohner des Hauses während der Löscharbeiten durch den Rettungsdienst betreut. Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Berufsfeuerwehr, war die Freiwillige Feuerwehr Seckbach im Einsatz. Insgesamt waren 16 Fahrzeuge mit 52 Einsatzkräften im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 01:45 Uhr beendet. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Über den entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell