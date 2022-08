Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jungen hantieren mit Softairwaffe

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht zwei Kinder, die am Dienstagnachmittag in Weilerbach unangenehm aufgefallen sind. Die beiden Jungen sollen in der Straße "In der Nasserde" kurz vor halb 5 mit einer Softairwaffe hantiert haben.

Ein 17-Jähriger meldete der Polizei, dass die beiden etwa 13 Jahre alten Kinder aus kurzer Distanz mit der Waffe auf ihn gezielt und abgedrückt hätten; anschließend hätten sie auch auf ein etwa 17-jähriges Mädchen geschossen, das vorbeikam. Danach sei das Duo in Richtung Stellwerk davongelaufen.

Weder der 17-Jährige noch das andere Mädchen wurden verletzt. Aufgrund des Geräuschs bei der Schussabgabe geht der Zeuge davon aus, dass es sich um eine Softairwaffe gehandelt hat.

Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor: etwa 13 Jahre alt, dunklere Hautfarbe, dunkel gekleidet mit Jogginghosen und Kapuzenjacken, die Kapuzen hatten sie über den Kopf gezogen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen. Insbesondere wird das Mädchen, das ebenfalls "beschossen" wurde, gebeten, sich zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell