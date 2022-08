Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter kehrt zum Tatort zurück

Kaiserslautern (ots)

Bei der Rückkehr zu einem früheren Tatort ist ein mutmaßlicher Ladendieb am Dienstag gestellt worden. Der 19-Jährige steht im Verdacht, in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle begangen zu haben.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei von einer Geschäftsmitarbeiterin in der Fruchthallstraße verständigt, nachdem sie gerade einen Dieb in die Flucht geschlagen hatte. Nach Angaben der Frau war ihr der Kunde wegen seines merkwürdigen Verhaltens aufgefallen. Als sie ihn ansprach, rannte er davon - verlor aber auf seinem Fluchtweg seinen Rucksack sowie eine (noch nicht bezahlte) Kerze.

Eine Streife rückte aus und wurde bei der Suche nach dem beschriebenen Täter von Sicherheitsmitarbeitern der Mall angesprochen. Sie hatten gerade einen Mann gestellt, der in den vergangenen Tagen in Geschäften des Einkaufszentrums beim Stehlen aufgefallen war, bislang aber nicht identifiziert werden konnte. - Wie sich herausstellte, handelte es sich um denselben Tatverdächtigen, der zuvor in der Fruchthallstraße geflüchtet war.

Da er keine Ausweispapiere bei sich hatte, wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen. Hier konnten seine Personalien ermittelt und überprüft werden. Im Rucksack des 19-Jährigen fanden sich übrigens Kopfhörer, die er offenbar in dem Shop in der Fruchthallstraße eingesteckt, aber nicht bezahlt hatte. |cri

