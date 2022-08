Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer gemacht, Kabel verbrannt, Joint geraucht

Kaiserslautern (ots)

Im Wald zwischen Alex-Müller-Straße und Waschmühle, in der Verlängerung der Merianstraße, haben Unbekannte am Dienstagmorgen ein Lagerfeuer gemacht und Kabel verbrannt. Das Feuer glimmte noch, als eine Spaziergängerin die Brandstelle entdeckte. Ein Verantwortlicher war nicht vor Ort. Die Frau informierte die Polizei. Vermutlich sollte in den Flammen die Isolation der Kupfer- und Starkstromkabel verbrannt werden, um an die Metalldrähte zu kommen. Wer dafür verantwortlich ist und woher die Kabel stammen, ist aktuell nicht geklärt. Während ihrer Tätigkeit dürften die Unbekannten einen Joint geraucht haben. Die Überreste eines angerauchten Glimmstängels fand die Ordnungshüter neben der Feuerstelle. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wem sind am Dienstagmorgen oder bereits am Vorabend Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell