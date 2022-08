POL-PPWP: Siebenjähriger mit Quad unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Bei der Rückkehr zu einem früheren Tatort ist ein mutmaßlicher Ladendieb am Dienstag gestellt worden. Der 19-Jährige steht im Verdacht, in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle begangen zu haben. Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei von einer Geschäftsmitarbeiterin in der Fruchthallstraße verständigt, nachdem sie gerade einen Dieb in die Flucht geschlagen hatte. Nach Angaben der Frau war ihr ...

